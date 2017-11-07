Депутат ББП пропонує включити в порядок денний звільнення Авакова

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін пропонує включити в порядок денний засідання Верховної Ради проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Відповідне питання стоїть у порядку денному засідання 7 листопада у блоці "для включення до порядку денного сесії".

Відзначається, що цей проект було подано ще 1 вересня 2016 року.

Згідно з пояснювальною запискою, Каплін хоче звільнення Авакова у зв’язку з провалом реформи поліції.

"Органи внутрішніх справ України під керівництвом Авакова А.Б. продемонстрували неспроможність забезпечення безпеки громадян України та боротьби з криміналітетом", - йдеться у пояснювальній записці.

У "Народному фронті" намір включити до порядку денного проект постанови про відставку Авакова назвали елементом кампанії проти партії.

"Сьогодні в порядку денному стоїть проект постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Цей проект – ще один прояв тривалої кампанії проти "Народного фронту", - цитує "Інтерфакс-Україна" лідера фракції "Народного фронту" Максима Бурбака.

Як відомо, у Верховній Раді також є подання позафракційного депутата Юрія Левченка про відсторонення Арсена Авакова з посади на час розслідування кримінального провадження, яке здійснюється НАБУ у справі так званих "рюкзаків сина Авакова".

Однак цього питання немає у блоці "на включення до порядку денного".

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводило обшуки у сина міністра МВС Арсена Авакова Олександра у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало Авакова і ще 2 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря, та Володимира Литвина під особисте зобов’язання.

САП оскаржує ці рішення.

Як відомо, раніше екс-радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і президентом Петром Порошенком існує конфлікт з найпершого дня обрання глави держави.

До того "Українська правда" писала, у чому причина конфлікту між Порошенком й Аваковим, що його посилює, і чи можуть главу МВС відправити у відставку – про це читайте в матеріалі "Дуалізм влади. Як Порошенко і Аваков дотискають один одного".

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента