На презентацию книги Авакова пришли Яценюк, Ложкин и Кличко

На презентацию книги министра внутренних дел Арсена Авакова пришли члены Кабмина, народные депутаты разных фракций, сотрудники АП и МВД.

Об этом сообщает корреспондент УП.

В частности на презентацию пришлиь экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, военный прокурор Анатолий Матиос, первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук, еще один заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-глава АП Борис Ложкин.

Среди народных депутатов на презентацию пришли почти все члены "Народного фронта" во главе с Максимом Бурбаком, народный депутат из фракции БПП Александр Третьяков, народный депутат из фракции Батькивщина Сергей Соболев.

Также на мероприятии присутствовали члены кабмина - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр информационной политики Юрий Стець, министр инфраструктуры Владимир Омелян, вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Что интересно, на презентацию пришел заместитель министра внутренних дел Вадим Троян и Сергей Чеботарь, который является подозреваемым по "делу рюкзаков". Кроме того, на мероприятии явился мэр Киева Виталий Кличко. Гостей развлекает Орест Лютый и угощают легкими закусками и красным и белым вином.

Роман Кравец, УП