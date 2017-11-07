В Раде лишь 31 нардеп проголосовал за отставку Авакова

Верховная Рада не поддержала постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.



Постановление 5041, которую в 2016 году внес в парламент нардеп от БПП Сергей Каплин, поддержали лишь 31 нардеп.



102 нардепа проголосовали против отставки, 56 воздержались.



Перед голосованием представители "Батькивщины", "Радикальной партии", "Народного фронта", "Оппозиционного блока" заявили, что не поддержат постановление об отставке Авакова.



Согласно пояснительной записке, Авакова предлагалось освободить в связи с провалом реформы полиции.



"Органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом", - говорится в записке.



В Верховной Раде также есть представление внефракционного депутата Юрия Левченко об отстранении Арсена Авакова от должности на время расследования уголовного производства, которое осуществляется НАБУ по делу так называемых "рюкзаков сына Авакова".

1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, и Владимира Литвина под личное обязательство.



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