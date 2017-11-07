Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде лишь 31 нардеп проголосовал за отставку Авакова

Вторник, 7 ноября 2017, 11:13
В Раде лишь 31 нардеп проголосовал за отставку Авакова

Верховная Рада не поддержала постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Постановление 5041, которую в 2016 году внес в парламент нардеп от БПП Сергей Каплин, поддержали лишь 31 нардеп.

102 нардепа проголосовали против отставки, 56 воздержались.

 

Перед голосованием представители "Батькивщины", "Радикальной партии", "Народного фронта", "Оппозиционного блока" заявили, что не поддержат постановление об отставке Авакова.

Согласно пояснительной записке, Авакова предлагалось освободить в связи с провалом реформы полиции.

"Органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом", - говорится в записке.

В Верховной Раде также есть представление внефракционного депутата Юрия Левченко об отстранении Арсена Авакова от должности на время расследования уголовного производства, которое осуществляется НАБУ по делу так называемых "рюкзаков сына Авакова".

1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, и Владимира Литвина под личное обязательство.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Темы: АваковВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: