Генсек ОБСЕ применяет к Донбассу "тактику закрытых глаз" – Геращенко

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Среда, 8 ноября 2017, 12:41

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в своих выступлениях о ситуации на Донбассе использует словосочетание "украинский кризис".

Об этом пишет в Facebook участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко.

"Наши эксперты, которые сейчас присутствуют на Варшваском форуме безопасности, пишут, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер в своем выступлении использует словосочетание "украинский кризис"... Я считаю, что тактика "закрытых глаз" вредит ОБСЕ", - отмечает она.

Геращенко соглашается, что ОБСЕ должна быть нейтральной и аполитичной структурой, но "иногда эта абсурдность в признании очевидных вещей в угоду одному из членов ОБСЕ, просто разрушает фундамент и основы этой организации".

Как сообщает "Укринформ", Гремингер на форуме заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.

"Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины пытается принять меры в разных направлениях, но без политического сигнала со стороны "нормандской четверки" у участников переговоров и наблюдателей ОБСЕ ограниченное поле для маневра.

Он обратил внимание на то, что в последнее время идет обсуждение вопроса по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии ООН. Однако он выразил мнение, что это может "несколько отвлечь внимание от основного вопроса - выполнения Минских договоренностей".

Говоря о безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а потом боевые действия вновь усиливаются.

"Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий", - заявил Гремингер.

Темы: ОБСЕ Донбасс Геращенко Ирина
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