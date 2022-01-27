"Евросолидарность" не хочет идти на карантин Рады

Фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за введение карантина в Верховной Раде из-за вспышки коронавируса среди нардепов, поскольку считает, что основной причиной каникул Рады является распад монобольшинства.

Источник: Facebook-страница нардепки Ирины Геращенко

Прямая речь: "С большим удивлением увидела заявление пресс-секретаря СН, что, казалось бы, все фракции согласились с необходимостью карантина в ВР…

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Мы точно не уполномочивали спикеров Слуг комментировать нашу позицию, высказываться за нас относительно наших голосований и вводить в заблуждение СМИ, фактически врать о согласованном решении.

Наша фракция за это не будет голосовать".

Детали: Геращенко сообщила, что "Европейская Солидарность" считает, что Рада еще не устала после 38 дней каникул и 2 сессионных заседаний.

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Нардеп считает, что причиной объявления карантина в Раде до 15 февраля является не только определенное количество заболевших депутатов, но и "смерть монобольшинства".

Прямая речь: "У слуг нет больше 226 голосов, следовательно, невозможно провести ни один нужный Банковой лоббистский закон".

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