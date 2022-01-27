"Евросолидарность" не хочет идти на карантин Рады
Фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за введение карантина в Верховной Раде из-за вспышки коронавируса среди нардепов, поскольку считает, что основной причиной каникул Рады является распад монобольшинства.
Источник: Facebook-страница нардепки Ирины Геращенко
Прямая речь: "С большим удивлением увидела заявление пресс-секретаря СН, что, казалось бы, все фракции согласились с необходимостью карантина в ВР…
Мы точно не уполномочивали спикеров Слуг комментировать нашу позицию, высказываться за нас относительно наших голосований и вводить в заблуждение СМИ, фактически врать о согласованном решении.
Наша фракция за это не будет голосовать".
Детали: Геращенко сообщила, что "Европейская Солидарность" считает, что Рада еще не устала после 38 дней каникул и 2 сессионных заседаний.
Нардеп считает, что причиной объявления карантина в Раде до 15 февраля является не только определенное количество заболевших депутатов, но и "смерть монобольшинства".
Прямая речь: "У слуг нет больше 226 голосов, следовательно, невозможно провести ни один нужный Банковой лоббистский закон".
Предыстория:
- По состоянию на 27 января во фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом 23 народных депутата – это наибольшее количество больных с начала пандемии.
- Утром 26 января пресс-службы парламента и фракции "Слуга народа" заявили о вспышке коронавируса в парламенте. У Аппарата ВРУ были данные касательно, по меньшей мере, 11 больных нардепов.
- Руководители всех фракций парламента поддержали предложение внести изменение в календарь работы Верховной Рады из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.
- В ноябре 2021 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что около 350 депутатов, или 83% от общего состава, получили, по крайней мере, первую дозу прививки.