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Потеряли два опорных пункта у Золотого, требуем отчета министра – Геращенко

Вторник, 18 февраля 2020, 09:33
Потеряли два опорных пункта у Золотого, требуем отчета министра – Геращенко

Фракция "Европейская солидарность" требует срочно заслушать в парламенте военное руководство Украины из-за обострения вблизи линии разграничения у Золотого на Донбассе.

Источник: депутат Ирина Геращенко во время выступления с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "Боевики сегодня с 5-ти утра обстреливают места разведения (сил) вблизи Золотого и Новотошковки. Знаете ли вы, что с 5 утра у нас уже несколько погибших и раненых, а также Украина потеряла два наших опорных пункта. Кто будет их возвращать?

Мы требуем, чтобы сегодня в Верховную Раду были вызваны министр обороны, начальник Генерального штаба – и мы услышали, что происходит на фронте вблизи места разведения. Как в этих условиях можно требовать еще разведения в Гнутово и готовить в Минске еще несколько пунктов?

Почему сегодня по инициативе России происходит Совбез ООН, а не по инициативе Украины, где мы должны хлестать Россию за невыполнение минских соглашений?"

Детали: Геращенко убеждена, что "сегодняшняя военная провокация – это не просто так: КГБисты очень любят символические даты, это – напоминание о Майдане", ведь именно 18 февраля 2014 года возле Мариинского дворца в Киеве начались первые массовые убийства "майдановцев".

По ее мнению, "увидеть мир в глазах Путина может только мазохист".

Фракция Петра Порошенко также требует провести на этой неделе внеочередное заседание парламента, чтобы принять два заявления: о годовщине Революции достоинства и годовщине аннексии Крыма, ведь ордена Путина за "возвращение" Крыма датированы 20 февраля 2014 года.

Этому предшествовало: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.

Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский стремится восстановить мир на востоке Украины. Он продвигает идею дальнейшего разведения сил вдоль линии разграничения, хотя обстрелы продолжаются и многие из бойцов предостерегают, что Украина мажет потерять контроль на отвоеванных землях.

Бывший боец ​​Мирослав Гай пишет, что таких боев, как 18 февраля, не было с 2018 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассЗолотоеВерховная РадаГеращенко ИринаМинобороны
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