Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе

После 20 ноября Генпрокуратура должна прекратить расследование уголовных дел, и передать эти полномочия Государственному бюро расследований, которое через два года после создания до сих пор не заработало.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он сообщил, что после 20 ноября Генеральная прокуратура больше не будет расследовать новые дела, кроме тех, которые были начаты ранее. Все дела должны быть переданы специальному бюро расследований.

Генпрокурор отметил, что согласно КПК в Украине должны быть разделены следственные органы и органы прокуратуры.

"В последнее время складывается впечатление, что некоторые политики ставят эксперимент над правоохранительной системой. С одной стороны провозглашают громкие заявления о том, что надо бороться с коррупцией, что является правдой, с другой - все больше уменьшая возможности, а порой и делают невозможной работу правоохранительных органов ", - сказал Луценко.

Он отметил, что ГБР было создано еще два года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик, когда передавать дела никуда и расследовать их тоже ГПУ не имеет права.

"Пребывание в одном офисе процессуального руководителя и следователя является сверхопасным для выполнения поставленных одним руководителем задач. Особенно когда одним руководителем ставятся разные задачи и не всегда законно", - объяснил Луценко.

"Чтобы не было таких случаев надо развести прокурорский надзор и следствие. Для этого парламентом было принято решение о создании Государственного бюро расследований. А выборная комиссия не справилась со своей работой и не набрала ни руководителя, ни штат. Для меня непонятно отсутствие результата, так как никаких юридических оснований для этого не было. Только политические мотивы", - заявил генпрокурор.

Он добавил, что если политики точно так же будут создавать антикоррупционный суд, то его судьба уже известна.

"Есть факт, что следствие передавать никуда. Однако закон гласит, что с 20 ноября Генеральная прокуратура должна передать следствие. Мы можем выполнять работу только в рамках действующего законодательства. С 20.11 завершается момент самостоятельного следствия ГПУ ", - сказал Луценко.

Он отметил, что ГПУ сейчас должно передать около 15 тысяч дел, касающихся высокопоставленных чиновников категории "А", в том числе дела Лазаренко, Януковича и его команды.

"Уже сейчас эти дела готовятся к передаче НАБУ это сложные и резонансные дела на много томов. Думаю, что для антикоррупционного бюро это станет проблемой, поскольку у них нет достаточного количества специалистов. Но с 20 ноября ГПУ не сможет больше ими заниматься ", - сказал Луценко.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства 29 февраля 2016 года огласили о создании Государственного бюро расследований и утвердили 6 из 9 членов конкурсной комиссии.

С 1 марта 2016 в связи с принятием закона о создании Государственного бюро расследований (ГБР) следователи прокуратуры теряют свои полномочия.

Поэтому с того момента якобы возникли проблемы с принятием и рассмотрением судами ходатайств следователей прокуратуры в производствах, которые в соответствии с законодательством подследственные ГБР.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что по решению суда некоторое время продолжат расследование дел.

Как известно, Кабинет министров назначил конкурсную комиссию по избранию его членов 6 членов из 9-ти.

Сообщалось, что зарплаты следователей Государственного бюро расследований стартуют с 22 тысяч гривен. Но до сих пор штат работников ГБР ни был набран.





