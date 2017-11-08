Пинчук получил элитную недвижимость в Лондоне от Коломойского и Боголюбова

Виктор Пинчук получил от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова элитную недвижимость в Лондоне в рамках мирового соглашения относительно судебного процесса относительно Криворожского железорудного комбината.

Об этом говорится в новом расследовании Дмитрия Гнапа для "Слидства.Инфо", передает "Громадське".

Отмечается, что в 2013 году украинский бизнесмен Виктор Пинчук требовал в Высоком суде Лондона 2 миллиарда долларов от Коломойского и Боголюбова.

Пинчук утверждал, что в середине 2000-х передал им деньги для покупки одного из крупнейших в Украине предприятий по добыче железной руды. Речь идет о Криворожском железорудном комбинате.

Он доказывал, что не получил от Коломойского и Боголюбова ни предприятия, ни денег. Утраченную за все эти годы прибыль Пинчук оценил в 2 миллиарда долларов.

По его версии, между олигархами существовала устная сделка по условиям приватизации - они должны были приобрести КЖРК в его интересах.

"В качестве свидетелей сделки в иске фигурировали несколько человек, в том числе, другой украинский олигарх Ринат Ахметов - которому позже продали долю комбината. Коломойский и Боголюбов отрицали версию Пинчука. После приватизации КЖРК остался в их руках", - говорится в расследовании.

Три года назад, после победы евромайдана, в украинском парламенте создали специальную комиссию по проверке результатов скандальной приватизации государственных предприятий в 2000-х годах.

Отмечается, что комиссия "пришла очевидных, но печальных выводов: украинские олигархи получили крупные государственные добывающие компании почти за бесценок".

"Одно из предприятий - Криворожский железорудный комбинат, приобретенный у государства структурами Коломойского за 40 миллионов долларов, хотя реальная стоимость составляла более 1 миллиард долларов", - отметил депутат украинского парламента, один из руководителей специальной комиссии, которая проверяла приватизацию Павел Ризаненко.

Он добавил, что по результатам работы парламентской комиссии Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство.

ГПУ проверяет, законно приватизированные предприятия, среди которых и КЖРК.

"Прокурорам могли бы пригодиться важные свидетели - Михаил Чечетов и Валентина Семенюк. Чечетов в 2004 году возглавлял специальную правительственную структуру - Фонд государственного имущества Украины, которая продавала государственные предприятия. Семенюк председательствовала в комиссии парламента по вопросам приватизации, проверяла результаты работы фонда Государственного имущества", - говорится в расследовании.

Однако из-за того, что Чечетов и Семенюк умерли, ГПУ не может получить от них информации.

В расследовании отмечается, что олигархам удалось достичь мирового соглашения благодаря передаче Пинчуку двух престижных лондонских коммерческих зданий, имеющих высокую стоимость.

Об этом свидетельствуют документы, полученные журналистами Проекта репортажей на темы организованной преступности и коррупции (OCCRP) в рамках международного проекта "Paradise Papers".

Согласно им, в начале 2016 года юристы Виктора Пинчука с известной лондонской фирмы Hogan Lovells обратились к администратору оффшорных компаний фирмы Appleby.

В письме они сообщили, что два здания зарегистрированы на две оффшорные компании с Острова Мэн и их надо переоформить на нового владельца. Для этого нужно создать траст на Острове Джерси, который и войдет во владение компаниями из Мена, а затем вступит собственности на здания.

Первое здание, которым Коломойский и его партнер, по данным расследования, рассчитались с Пинчуком - офисный центр на улице 27 Найтсбридж в одной из центральных частей Лондона, престижном районе Белгрейвии. Ее владельцем в реестре официально значится британская Bbay (Knightsbrige) Ltd, контроль над которой заканчивается трастом с Острова Джерси.

"Ее стоимость на конец 2015 года оценивалась в 75 миллионов 650 тысяч фунтов. А годовой доход от сдачи площадей в аренду составил, согласно полученным документам, 4 миллиона фунтов. В будущем здание, наверное, будет стоить еще дороже", - отмечает Гнап .

Второе здание - это дом "Grand Buildings" на Трафальгарской площади, по адресу 1-3 Strand Street London WC 2.

"Помпезное сооружение, в котором когда-то размещался лондонский "Гранд Отель". В 1988-м его реконструировали и сейчас здесь - офисы, дорогие рестораны и магазины. Если посмотреть на Google maps, центр Лондона находится именно здесь, на Трафальгарской площади, рядом с этой зданием", - объясняют в расследовании.

Британская пресса писала, что Геннадий Боголюбов приобрел это здание в 2010 году. Тогда оно обошлось украинскому бизнесмену в 173 миллиона фунтов. За эти годы его цена существенно выросла. В прошлом году стоимость "Grand Buildings" в финансовых документах оффшорного собственника Barlaya Limited оценивалась в 305 миллионов фунтов.