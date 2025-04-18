"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов, который незаконно пересек границу с чужим паспортом, живет в Вене.
Источник: расследование Михаила Ткача "Бандитам – тюрьмы!". Как за рубежом скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?
Детали: В одном из самых дорогих районов Вены "Украинская правда" заметила машину с украинскими номерными знаками.
Она фигурировала в расследовании УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".
Именно на этой машине бывшая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова везла своего мужа Геннадия Боголюбова в июне 2024 года на железнодорожный вокзал.
Откуда, по данным следствия, Боголюбов поездом и, с помощью паспорта на имя другого лица, выехал за границу.
Подозрение от Бюро экономической безопасности Боголюбов пока так и не получил. Хотя, по информации источников УП в бизнес-кругах, его выезд действительно был срочный и действительно мог быть связан с возможным уголовным преследованием.
Теперь Боголюбов уже почти год живет в элитном районе Вены. Его в марте 2025 года съемочная группа УП заметила по дороге в офис.
Правда на улице, где живет Боголюбов, караулила частная охрана, которая вызвала полицию. После проверки документов и обыска правоохранители отпустили съемочную группу.
В феврале этого года Боголюбов попал под санкции в Украине по обвинению в выводе средств из страны.
По информации источников УП в правоохранительных органах, в конце апреля украинский суд будет рассматривать апелляцию Боголюбова.
В случае отрицательного решения – миллиардера могут объявить в международный розыск.
На этот раз от комментариев УП Боголюбов отказался сославшись на запрет адвокатов.
Что предшествовало:
- 7 июля 2024 года "Украинской правде" стало известно, что Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев – Холм. Причиной побега источники УП назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
- Сам бизнесмен утверждал, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.
- Правоохранители заочно сообщили о подозрении Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это – житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович.
- 10 июля 2024 года Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину. В ноябре 2024 года Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова.