"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене

Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов, который незаконно пересек границу с чужим паспортом, живет в Вене.

Источник: расследование Михаила Ткача "Бандитам – тюрьмы!". Как за рубежом скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?

Детали: В одном из самых дорогих районов Вены "Украинская правда" заметила машину с украинскими номерными знаками.

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Она фигурировала в расследовании УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

Именно на этой машине бывшая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова везла своего мужа Геннадия Боголюбова в июне 2024 года на железнодорожный вокзал.

Откуда, по данным следствия, Боголюбов поездом и, с помощью паспорта на имя другого лица, выехал за границу.

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Подозрение от Бюро экономической безопасности Боголюбов пока так и не получил. Хотя, по информации источников УП в бизнес-кругах, его выезд действительно был срочный и действительно мог быть связан с возможным уголовным преследованием.

Теперь Боголюбов уже почти год живет в элитном районе Вены. Его в марте 2025 года съемочная группа УП заметила по дороге в офис.

дом, где живет Боголюбов. скриншот

Правда на улице, где живет Боголюбов, караулила частная охрана, которая вызвала полицию. После проверки документов и обыска правоохранители отпустили съемочную группу.

скриншот

В феврале этого года Боголюбов попал под санкции в Украине по обвинению в выводе средств из страны.

По информации источников УП в правоохранительных органах, в конце апреля украинский суд будет рассматривать апелляцию Боголюбова.

В случае отрицательного решения – миллиардера могут объявить в международный розыск.

На этот раз от комментариев УП Боголюбов отказался сославшись на запрет адвокатов.

Что предшествовало: