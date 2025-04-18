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"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникПятница, 18 апреля 2025, 00:13
Украинская правда нашла олигарха Боголюбова в Вене
Боголюбов. Скриншот

Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов, который незаконно пересек границу с чужим паспортом, живет в Вене.

Источник: расследование Михаила Ткача "Бандитам – тюрьмы!". Как за рубежом скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?

Детали: В одном из самых дорогих районов Вены "Украинская правда" заметила машину с украинскими номерными знаками.

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Она фигурировала в расследовании УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

Именно на этой машине бывшая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова везла своего мужа Геннадия Боголюбова в июне 2024 года на железнодорожный вокзал.

Откуда, по данным следствия, Боголюбов поездом и, с помощью паспорта на имя другого лица, выехал за границу.

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Подозрение от Бюро экономической безопасности Боголюбов пока так и не получил. Хотя, по информации источников УП в бизнес-кругах, его выезд действительно был срочный и действительно мог быть связан с возможным уголовным преследованием.

Теперь Боголюбов уже почти год живет в элитном районе Вены. Его в марте 2025 года съемочная группа УП заметила по дороге в офис.

 
дом, где живет Боголюбов. скриншот

Правда на улице, где живет Боголюбов, караулила частная охрана, которая вызвала полицию. После проверки документов и обыска правоохранители отпустили съемочную группу.

 
скриншот

В феврале этого года Боголюбов попал под санкции в Украине по обвинению в выводе средств из страны.

По информации источников УП в правоохранительных органах, в конце апреля украинский суд будет рассматривать апелляцию Боголюбова.

В случае отрицательного решения – миллиардера могут объявить в международный розыск.

На этот раз от комментариев УП Боголюбов отказался сославшись на запрет адвокатов.

Что предшествовало: 

  • 7 июля 2024 года "Украинской правде" стало известно, что Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев – Холм. Причиной побега источники УП назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка". 
  • Сам бизнесмен утверждал, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.
  • Правоохранители заочно сообщили о подозрении Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это – житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович. 
  • 10 июля 2024 года Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину. В ноябре 2024 года Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова.

БоголюбовАвстрияПриватбанк
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