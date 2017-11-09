НАБУ назвало незаконной спецконфискацию средств Онищенко из Ощадбанка

Национальное антикоррупционное бюро называет бессмысленными заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что бюро якобы подыгрывает Януковичу, а спецконфискацию средств Онищенко считает незаконной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Заявления Генерального прокурора о том, что НАБУ якобы "подыгрывает Януковичу" и якобы пытается получить "засекреченное решение суда" в его пользу просто бессмысленны", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что заявления Луценко не объясняют действия должностных лиц "Ощадбанка", а выглядят, как "попытки скрыть от общественности определенные факты".

"Фрагменты указанного приговора суда были опубликованы в средствах массовой информации и до сих пор доступны для просмотра, поэтому его "секретность" несколько преувеличена", - сообщили в пресс-службе.

В НАБУ подчеркнули, что у них не было бы возражений против конфискации этих средств, если бы ГПУ доказала, что средства действительно имеют отношение к экс-директору компании "Газ Украины-2020" Аркадию Кашкину, и добилась отмены ареста, наложенного на эти средства ранее по "газовому делу".

"То, каким образом средства были конфискованы, поставило под удар должностных лиц "Ощадбанка" и создало основания для дальнейшего обжалования данного решения со стороны заинтересованных лиц", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что именно суд обязал детективов зарегистрировать уголовные производства по факту растраты средств служащими "Ощадбанка".

"Генеральный прокурор, или, по крайней мере, его заместитель Е.Енин, должны знать, что обременение, наложенное на денежные средства, действует до тех пор, пока не будет отменено в установленном законом порядке. Кроме того, спецконфискация не применяется к деньгам ..., предназначенным для возмещения ущерба, причиненного преступлением", - сообщили в пресс-службе.

В бюро отметили, что средства компании Quickpace Limited были арестованы по представлению НАБУ и САП именно с целью возмещения ущерба.

"В случае вынесения обвинительного приговора судом по Онищенко, это обеспечило бы государству возможность компенсировать убытки от коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого по договорам совместной деятельности с ОАО "Украгазвидобування"", - пояснили в НАБУ.

В бюро добавили, что наложили арест на эти средства, когда выяснили, что 6.10.2015 года компания-нерезидент Prontoservus Limited, подконтрольная Сергею Арбузову, которая была основателем и владельцем компании Quickpace Limited продала долю компании и ее активов непосредственно Александру Онищенко.

Арест наложили на активы Prontoservus Limited, которые находятся в Украине, а именно на счета компании Quickpace Limited в ПАО "Ощадбанк", ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "КБ "Экспобанк".

"На момент ареста на указанных счетах находились денежные средства и облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 157 241 352,42 долларов и 252 184,279 гривен", - пояснили в НАБУ.

В бюро подчеркнули, что не установили ни одного факта, который бы указывал на связь компании Quickpace Limited и ее арестованных активов с Кашкиным.

Как известно, 28 марта Краматорский горсуд вынес решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего госзайма обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов, но апелляция не была принята к рассмотрению.

8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу-беглецу Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможна.

8 ноября Луценко обвинил НАБУ в подыгрывании Януковичу.

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