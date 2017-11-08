Луценко обвиняет НАБУ в подыгрывании Януковичу

Генпрокурор Юрий Луценко убежден, что заявления детективов Национального антикоррупционного бюро об исчезновении из "Ощадбанка" средств Януковича направлены на получение решения суда о спецконфискации.

Об этом в комментарии журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вся активность отдельных детективов НАБУ свидетельствует только об одном – люди ищут текст решения суда. Решение суда в законном порядке засекречено. Снятие секретности судом не разрешено.

Поэтому желание определенных лиц, которые хотят в Лондоне начать процедуру возврата этих средств, получить текст решения Краматорского суда не проходит ", - сказал Луценко в эфире "112 Украина".

Он добавил, что сначала в это втянули общественные организации, которые добивались этого решения, а теперь к этому присоединились правоохранители.

По мнению Луценко, национальный интерес выше любых личных интересов.

"Поэтому нельзя обвинять "Ощадбанк" в том, чего нет – он честно выполнил решение о спецконфискации. И, во-вторых, помогать тем, кто обокрал страну, путем изъятия соответствующих документов и, вероятно, их передачи также не стоит", - сказал Луценко.

По его словам, эта ситуация свидетельствует о том, что все правоохранительные органы нуждаются в контроле, "потому что везде ошибки и даже злоупотребления могут быть".

На вопрос, считает ли он, что детективы НАБУ работают на адвокатов Януковича, Луценко сказал:

"По моей версии, детективы НАБУ требуют от руководителя "Ощадбанка" Пышного документы, которые могли бы понадобиться для атак на Украину. Для чего они это делают – пусть разбирается их руководство. Но обвинения, что средства куда-то исчезли – не соответствует действительности, и являются не добросовестным действием", - сказал Луценко.

По его словам, ГПУ имеет справки от "Ощадбанка" о том, что они перечислили эти средства, а от казначейства – о том, что деньги зачислены в госбюджет.

"В конце концов, есть показатель профицита госбюджета примерно на эту сумму", - подытожил Луценко.

Как известно, 28 марта Краматорский горсуд вынес решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего госзайма обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов, но апелляция не была принята к рассмотрению.

8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу-беглецу Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможна.