Дом-памятка в Киеве снова горит

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 09:41

Дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является исторической памяткой, снова горит.

Как сообщили УП в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работают пожарные.

Также на месте происшествия есть авто спасательной службы, патрульной полиции и скорая.

Работник спасательной службы сказал, что из-за большой задымленности причины возгорания пока неясны.

 
фото: Алена Рощенко, УП
 
фото: Алена Рощенко, УП

Как известно, КГГА обратилась в правоохранительные органы с ходатайством об умышленном поджоге из-за пожара в Киеве на Подоле.

"У владельца здания на Волошской уже какая-то странная традиция. Эта же компания - "ПКП "Подол-Бизнес" - также является владельцем еще одного уже скандального, к сожалению, здания на ул. Щекавицкой, 19/33. То есть, уже не первый раз, по моему суждению, эта компания доводит достопримечательности до разрушения", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников

Здание на улице Щекавицкой, 19/33 является только выявленным объектом культурного наследия.

Ранее экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко-Ескина рассказала, что этот дом в числе тех, которые могут исчезнуть в ближайшее время.

В феврале 2014 года полуразрушенный дом на Щекавицкой, 19/33 дымел несколько дней, но, по словам местных жителей, городские службы тогда ничего не делали, ссылаясь на то, что это - частная собственность.

Прокуратура Киева в 2014 году даже открывала уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), в отношении руководителей двух частных фирм, действия которых привели к разрушению старинного здания в исторической части Подола.

В апреле 2017 года в доме выламывали окна, разбивали стены и перекрытия гидро молотами.

Украинская правда

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