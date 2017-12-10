В ОБСЕ опровергли заявления ОРДО об обстрелах фосфорными снарядами

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 17:58

В миссии ОБСЕ опровергли обвинения со стороны ОРДО в адрес Вооруженных сил Украины в обстрелах территории Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами.

Как указано в заявлении украинской стороны СЦКК, главари ОРДО обвинили украинскую армию в обстреле ДФС фосфорными боеприпасами, который якобы состоялся днем ​​8 декабря.

"Факты, зафиксированные камерой СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции, которые отражены в отчете миссии от 9 декабря, не только не подтверждают использование фосфорных боеприпасов, но и указывают на повышенную огневую активность с востока на запад с позиций ОРДО", - отметили в СЦКК.

В частности, в отчете миссии ОБСЕ указано, что днем 8 декабря та же камера зафиксировала 12 взрывов неопределенного происхождения и 37 снарядов с востока на запад - все в 0,5-1,5 км на юг.

В СЦКК отметили, что таким образом боевики пытаются переложить ответственность за обстрелы ДФС на Вооруженные силы Украины.

Как известно, в начале декабря в ОБСЕ сообщили, что российско-террористические войска резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс ОБСЕ оружие
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