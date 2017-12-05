Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики резко увеличились обстрелы Донецкой фильтровальной станции

Вторник, 5 декабря 2017, 10:53

Российско-террористические войска резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.

Это отражено в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 4.12.2017 года, информирует украинская сторона СЦКК.

Так, камера миссии зафиксировала 557 снарядов выпущенных по подконтрольной правительству Украины территории (с востока на запад), что в несколько раз превышает количество случаев нарушения режима прекращения огня зафиксированных СММ ОБСЕ в районе одного из самых опасных техногенных объектов региона.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: факты, фиксируемые техническими средствами СММ ОБСЕ, в отличие от безосновательных заявлений прокремлевских СМИ, беспристрастно освещают действительное положение дел и указывают на тех, кто действительно заинтересован в обострении ситуации на востоке Украины", – говорится в комментарии СЦКК.

Темы: ОРДЛОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: