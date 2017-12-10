Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЄ спростували заяви ОРДО про обстріли фосфорними снарядами 

Неділя, 10 грудня 2017, 16:58

У місії ОБСЄ спростували звинувачення з боку бойовиків ОРДО на адресу Збройних сил України у обстрілах території Донецької фільтрувальної станції фосфорними боєприпасами.

Як зазначено у заяві української сторони СЦКК, ватажки ОРДО звинуватили українську армію в обстрілі ДФС фосфорними боєприпасами, який нібито відбувся вдень 8 грудня. 

"Факти, зафіксовані камерою СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції та відображені у звіті місії від 9 грудня, не лише не підтверджують використання фосфорних боєприпасів, але й вказують на підвищену вогневу активність зі сходу на захід з позицій ОРДО", - зазначили в СЦКК. 

Зокрема, у звіті місії ОБСЄ зазначено, що вдень 8 грудня та сама камера зафіксувала 12 вибухів невизначеного походження і 37 снарядів зі сходу на захід — усе за 0,5–1,5 км на південь. 

В СЦКК наголосили, що таким чином бойовики намагаються перекласти відповідальність за обстріли ДФС на Збройні сили України. 

Як відомо, на початку грудня в ОБСЄ повідомили, що російсько-терористичні війська різко збільшили кількість обстрілів в  районі Донецької фільтрувальної станції.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасОБСЄзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: