Подрыв польского автобуса во Львовской области расследуют как теракт

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Понедельник, 11 декабря 2017, 13:45

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт" по факту повреждения взрывным устройством автобуса польской регистрации в Львовской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Львовской области Олег Александров.

"По факту повреждения автобуса следственное управление СБУ открыто уголовное производство по ст. 258 УКУ – это "террористический акт"", - сказал он. 

 

По словам Александрова, сейчас идет комплекс неотложных следственных мероприятий, назначены экспертизы.

"По поводу происхождения этого взрыва, мы будем знать информацию после получения результатов экспертизы", - добавил пресс-секретарь Управления СБУ.

Как известно, событие произошло поздно вечером 9 декабря на стоянке отеля "Панська Гора" в селе Сокольники. Неизвестные лица повредили взрывным устройством автобус МАN, польской регистрации.

По данным источника "Укринформа" в Нацполиции, по автобусу выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.

"Неизвестный мужчина, выйдя из внедорожника марки Toyota, выстрелил в багажный отсек автобуса из РПГ-26. После чего вернулся в автомобиль и уехал с места происшествия в неизвестном направлении", - рассказал собеседник издания. 

 
Фото "УКринформа"

По его данным, автобус приехал с туристической целью, для посещения Львова. Среди пассажиров автобуса – 20 граждан Республики Польша, они должны были находиться в Украине 8-11 декабря 2017 года.

В Министерстве иностранных дел считают взрыв провокацией до приезда в Украину польского президента Анджея Дуды.

Ирина Балачук, УП
Темы: Польша Львовщина Украина взрыв теракт
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