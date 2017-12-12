В Киеве крупный пожар на левом берегу: выехали 14 пожарных машин

На левом берегу в Киеве на Русановских садах горит двухэтажный дом, на место выехали 14 пожарных автомобилей.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что вызов поступил в 11.16, предположительно на адрес улица Садовая, 11.

На место пожара выехало 14 автомобилей пожарных.

Пока нет информации о пострадавших и возможные причины пожара.

Позже в dtp.kiev.ua сообщили, что дом полностью выгорел и обрушился. Площадь возгорания была до 500 квадратов.

"Невероятный усилиями удалось предотвратить распространение огня. Были сложности с подъездом и подачей воды (спасибо местным жителям)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара присутствовали руководство киевской ГСЧС и оперативный штаб.