В Киеве крупный пожар на левом берегу: выехали 14 пожарных машин

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Вторник, 12 декабря 2017, 12:03

На левом берегу в Киеве на Русановских садах горит двухэтажный дом, на место выехали 14 пожарных автомобилей.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что вызов поступил в 11.16, предположительно на адрес улица Садовая, 11.

 
 

На место пожара выехало 14 автомобилей пожарных.

Пока нет информации о пострадавших и возможные причины пожара.

Позже в dtp.kiev.ua сообщили, что дом полностью выгорел и обрушился. Площадь возгорания была до 500 квадратов.

"Невероятный усилиями удалось предотвратить распространение огня. Были сложности с подъездом и подачей воды (спасибо местным жителям)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара присутствовали руководство киевской ГСЧС и оперативный штаб.

Украинская правда
Темы: Киев ГСЧС чрезвычайное происшествие
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