ООН: Закону по Донбассу не хватает четкости

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что законопроекту о деоккупации Донбасса №7163, который Верховная Рада рассмотрит на следующей неделе, не хватает четкости в вопросах защиты прав и свобод человека.

Об этом на презентации 20-го доклада Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине заявила глава миссии Фиона Фрейзер, сообщает "Укринформ".

"6 октября парламент начал рассмотрение и принятие новой правовой базы относительно территории Донбасса, которая не контролируется государством, с целью восстановления суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Хотя дискуссии продолжаются, на данном этапе УВКПЧ отмечает, что этому законопроекту не хватает четкости касательно основы для защиты прав и свобод человека", - сказала она.

Фрейзер добавила, что законодательство и вся государственная политика в целом должны быть "инклюзивными и никоим образом не дискриминационными, чтобы способствовать созданию основ для будущего мира и согласия в Украине".

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса могут начать рассматривать 19 или 20 декабря.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными. Границу оккупированных территорий должно определять Минобороны по представлению Генштаба.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.