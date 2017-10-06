Рада сделала шаг к закону Порошенко о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.

За проект №7163 проголосовали 233 депутата.

Перед голосованием спикер Андрей Парубий заявил, что из законопроекта убрали упоминание о Минских договоренностях, на чем настаивали многие депутаты.

А после голосования Парубий заявил, что таким образом Верховная Рада признала, что Россия - это государство-агрессор.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными. Границу оккупированных территорий должно определять Минобороны по представлению Генштаба.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введение военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.

Координацию и контроль на этих территориях в случае военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. Сейчас АТЦ координирует СБУ.

Перед голосованием между депутатами произошла драка.

Впоследствии депутаты озвучили условия, при которых будут голосовать за законопроект по Донбассу.

"Мы согласовали, что пункт о Минских соглашениях изымается еще в первом чтении. Мы договорились, что позиция относительно Крыма будет согласована до второго чтения. Считаю, что сегодня никаких оснований для конфликтов нет", - сказал спикер Андрей Парубий.

Депутат от "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что фракция будет голосовать при условии исключения из законопроекта всех упоминаний о Минских договоренностях.

"Наше второе условие – закон вступает в силу только после полного вывода с территории ОРДЛО российской армии и их наемников. Без решения Верховной Рады никаких выборов в ОРДЛО не будет", - сказал Бурбак.

Это же поддержала и "Радикальная партия".

"Наша позиция неизменна: требуем исключить из текста законопроекта ссылки на Минские договоренности, потому что это консервация путинской агрессии", - сказал председатель партии Олег Ляшко.

В свою очередь представитель "Батькивщины" Игорь Луценко добавил, что фракция 5 октября зарегистрировала альтернативный документ по Донбассу.

"Минские договоренности не должны быть ни малейшей частью украинского законодательства. Мы это убрали из нашего законопроекта. Мы туда вставили напоминание о Крыме, который является территорией Украины, так же оккупированной РФ, как Донбасс, мы туда включили и экономическую зону и все, что было захвачено Путиным. Мы убрали все упоминания о несуществующих указах президента, которых мы не видели", - сказал Луценко.

"Мы считаем, что силовыми действиями на востоке должен руководить не штаб. Есть такая институция "президент Украины", который является Верховным главнокомандующим. Вот он должен командовать войсками на востоке. Это его функция. Пусть воюет!", - добавил он.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко назвала действия депутатов "шабашем расконсервированных агентов ФСБ, которые не дают возможности Украине выйти из военной агрессии мирным и дипломатическим путем".

"Эти расконсервированные агенты не дают возможности парламенту назвать Россию тем, кем она является для Украины и народа – агрессором. Не дают назвать, что Украина находится в состоянии самообороны", - сказала Луценко.

Она объяснила, что эти понятия вводятся для того, чтобы "получить оборонительное летальное оружие, ввести миротворческую миссию, которая будет распространена по всей территории, закроет украинскую границу и даст возможность прекратить убийство мирного населения".

"Здесь много говорится о Минских соглашениях, так предложите другой формат, где Россию можно взять за нос и привлечь. Если мы не примем этот закон, у нас не будет рычагов, чтобы вытащить наших заложников, миссия ОБСЕ выйдет из этого процесса. Это подыгрывание Российской Федерации.

Прошу поддержать этот закон, где также будут учтены вопросы Крыма. Не ведитесь на провокации. Мы можем все решить мирным и дипломатическим путем ", - сказала Луценко.

Тарас Батенко от "Укропа" подчеркнул, что власть не хочет слышать оппозицию.

"Есть несколько альтернативных законопроектов. Принципиальные вещи для нас: Минские договоренности не являются легитимными для Украины. Эта статья должна быть удалена без всяких хитростей", - сказал Батенко.

Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП