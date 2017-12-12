Кучма уверен, что "нормандская четверка" проведет встречу до выборов в РФ

Бывший президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма уверен, что до проведения выборов президента России лидеры стран "нормандского формата" проведут встречу.

Об этом он сказал журналистам 12 декабря, передают "Українські новини".

"До выборов - да, но в этом году, вы понимаете, что нет", – ответил он на вопрос о возможной встрече лидеров "нормандской четверки".

Также Кучма отметил, что на дату встречи влияет ситуация в Германии с формированием власти после выборов.

Проведение встречи в ближайшее время, по мнению Кучмы, не принесет результата.

Отвечая на вопрос о результатах 2017 года в контексте разрешения ситуации в Донецкой и Луганской областях Кучма ответил, что нельзя говорить о каком-то прогрессе, хотя многие социально-экономических вопросы, которые влияют на жизнь людей на Донбассе, решаются.

Он также выразил надежду на то, что в разрешении ситуации смогут помочь Соединенные Штаты Америки.

"(Специальный представитель США по Украине) Курт Волкер очень активную позицию занимает в сравнении с предшественницей", – добавил он.

Бывший президент также акцентировал на невозможности введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций без вывода российских войск и техники с территории Украины.

Как сообщалось, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на выборах предстоящих выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года.

В конце ноября в мировые деятели культуры развернули кампанию в поддержку украинского режиссера и активиста Майдана Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам колонии.

Они отмечали, что Путин скорее всего выиграет выборы и останется президентом до 2024 года. Они призвали Путина восстановить справедливость и освободить Сенцова.

Как известно, премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.