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РФ должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Волкер

Понедельник, 30 октября 2017, 18:09
РФ должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Волкер
flickr.com

Для ввода миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью "Громадському".

"Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать мандат. Затем воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН", - сказал Волкер.

Он считает, что обе стороны не доверяют друг другу. Однако они могут начать доверять миротворческим силам с мандатом ООН.

"Эта миссия с политикой безопасности компетенцией, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и боевых действий там больше не было. Обеспечить нормализацию ситуации, доступ, чтобы организовать местные выборы и сделать другие шаги, предусмотренные Минском. И вернуть пленных , что очень важно. Со всем этим можно помочь, если удастся привлечь миротворцев", - отметил Волкер.

Спецпредставитель США рассказал, что во время встреч с украинским президентом и представителями правительства в Киеве на прошлой неделе он увидел "общее понимание" того, что Украина должна восстановить контроль над оккупированными территориями.

"Минск - единственный доступный путь. Если условия выполнят обе стороны, Украина возобновит суверенитет, что и является конечной целью. Поэтому я считаю, что готовность двигаться есть. Да, это сложно, территории до сих пор оккупированы, огонь не прекращен, со стороны России нет никакого движения навстречу. Поэтому, надеюсь, мы заставим Россию не закрепляться, а наоборот выводить свои силы, давая дорогу миротворцам. Если мы сможем это сделать, это изменит ситуацию и создаст условия для сложных решений, которые должна принять Украина в рамках Минска", - заявил спецпредставитель.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца этого года.

Темы: ДонбассАТОСШАРосcиявойна
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