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Путин объявил, что в четвертый раз пойдет на выборы президента

Среда, 6 декабря 2017, 15:49
Путин объявил, что в четвертый раз пойдет на выборы президента
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента.

Об этом он сказал на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода, сообщает издание "Дождь".

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации", - сказал Путин.

Он отметил, что "лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет".

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путинпрезидент
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