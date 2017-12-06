Путин объявил, что в четвертый раз пойдет на выборы президента

Президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента.



Об этом он сказал на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода, сообщает издание "Дождь".



"Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации", - сказал Путин.



Он отметил, что "лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет".



Со второго раза Путин все-таки согласился: pic.twitter.com/1ctRsQDyHy — Meduza (@meduzaproject) December 6, 2017

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.



Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.



Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.