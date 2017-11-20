Деятели культуры призывают Путина освободить Сенцова до ЧМ-2018

Во Франции деятели культуры развернули кампанию в поддержку украинского режиссера и активиста Майдана Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам колонии.

Газета Libération обнародовала открытое письмо под заголовком "Срочно освободите Олега Сенцова".

Подписанты обращаются ко всем, "кто любит кино, футбол и демократию… или хотя бы одно из этих трех".

Деятели культуры напоминают, что июне-июле 2018 года в России пройдет большой праздник футбола – чемпионат мира.

"Испортить этот праздник – было бы неуместно, но нужно, наверное, напомнить каждому – футболистам, болельщикам, зрителям – куда они намереваются поехать или обратить свои взгляды. В Россию, где царит коррупция, где политическая игра – фарс, потому что оппозиционные партии подвергаются преследованиям и не могут участвовать в выборах, свободная пресса является исключением, цензура царит в области искусства", – идет речь в письме.

В призыве также, отмечено, что противников режима в России преследуют или убивают – как Бориса Немцова в феврале 2015 года. Журналистов и НПО преследуют. Сотни художников, предпринимателей, активистов произвольно заключены в тюрьму – режиссер Кирилл Серебренников под домашним арестом.

"Владимир Путин готовится к четвертому мандату. Он почти наверняка будет избран. Таким образом, он будет президентом до 2024 года. Что касается Олега Сенцова, то он брошен тюрьму, к северу от полярного круга – до 2034 года", – отмечают подписанты.

Они напоминают, что этот украинский режиссер был арестован вскоре после аннексии Крыма российскими войсками в марте 2014 года и брошен в тюрьму по сфабрикованым обвинениям.

Авторы послания приводят также леденящее душу письмо Сенцова журналистке и правозащитнице Зое Световой, которое он отправил в сентябре:

"Физически, конечно, меня никто не трогает. Но вы прекрасно знаете, что эта система может наказывать и изматывать извращенным образом, не используя грубую силу", – писал кинорежиссер.

"Мы не знаем больше, потому что заключенный практически отрезан от мира. Только что узнали, что его здоровье ухудшается. Мы должны действовать быстро. Мир мирового кино, даже Россия, призывает освободить этого несправедливо осужденного. Настало время расширить этот круг. Мы требуем его освобождения из тюрьмы", – подчеркивают подписанты.

"Накануне вероятного переизбрания Владимира Путина и великого футбольного праздника пришло время дать ему свободу", – призывают деятели культуры и искусства.

Сейчас под документом уже собрано несколько десятков подписей. Среди подписантов в частности кинорежиссеры Мишель Хазанавичюс, Бертран Тавернье, Тони Маршалл, философы Славой Жижек, Владимир Ермоленко, писатели Андрей Курков, Юрий и София Андрухович, Шанталь Тома и многие другие.

Также, сообщается, что 20 ноября в парижском театре "Одеон" состоится вечер, посвященный Олегу Сенцову.