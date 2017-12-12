Саакашвили отрицает, что его финансируют олигархи

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Вторник, 12 декабря 2017, 19:32

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили отрицает, что его финансируют олигархи и Россия.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Настоящее время", передает "Радио Свобода".

"В моей семье нет денег ... Нам финансово помогают люди, это партия публикует, это их дело. Если кто-то нам лично помогает, это наше личное дело ... Но это не олигархи точно, это точно не Россия .. это, как правило, средний, малый бизнес ... в последние дни в том же лагере в течение дня несколько человек, обще принесли несколько тысяч долларов", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что не знаком с Сергеем Курченко и не разговаривал с ним.

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Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Темы: Саакашвили деньги Росcия
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