Суд отказался арестовывать Саакашвили

Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования.



Соответствующее решение вынесла на заседании 11 декабря председательствующая судья Лариса Цокол.



Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте.

Теперь прокуратура может обжаловать указанное решение суда.

Отвечая на вопросы журналистов, Саакашвили отметил, что "не имеет президентских амбиций, а имеет целью разрушить нынешнюю олигархическую систему правления" в Украине.

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Относительно ближайших планов политик с улыбкой сказал:

"Я пятый день голодаю и поэтому первоочередная цель - поесть".

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.



Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.



О ходе событий читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"



Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.