Саакашвілі заперечує, що його фінансують олігархи

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Вівторок, 12 грудня 2017, 19:32

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заперечує, що його фінансують олігархи і Росія.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время", передає "Радіо Свобода".

"У моєї сім’ї немає грошей... Нам фінансово допомагають люди, це партія публікує, це їхня справа. Якщо хтось нам особисто допомагає, це наша особиста справа… Але це не олігархи точно, це точно не Росія.. це, як правило, середній, малий бізнес... в останні дні в тому ж таборі протягом дня кілька людей, загально принесли кілька тисяч доларів", – сказав Саакашвілі.

Він додав, що не знайомий із Сергієм Курченком і не розмовляв з ним.

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Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

Теми: Саакашвілі гроші Росія
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