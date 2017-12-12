От друга президента до "агента ФСБ". 15 цитат чиновников про путь Саакашвили

Карколомній кар’єрі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Україні міг би як позаздрити, так і поспівчувати не один політик. За два з половиною роки він встиг пройти шлях від голови Одеської обласної держадміністрації до звинувачень у співпраці з представниками колишньої влади.



Політичний шлях Саакашвілі в Україні насичений такими віражами, що за його мотивами можна знімати голівудські політичні трилери. Кількість інтриг і різноманітних героїв, яким встиг перейти дорогу екс-президент Грузії за цей період, є готовим сюжетом для белетристики.

За час перебування в Україні Саакашвілі встиг побути претендентом на прем’єрське крісло, пересваритись ледь не зі всією політичною верхівкою, залишитись без громадянства, "прорвати кордон", розбити табір під Верховною Радою та опинитися на лаві Печерського суду.

І часто влада, здається, просто не встигає реагувати на шалений ритм політичного життя екс-президента Грузії.

"Українська правда" вирішила згадати, як Саакашвілі пройшов шлях від друга президента до "агента ФСБ", зібравши 15 найяскравіших висловів українських можновладців про політика за два з половиною роки.

Під крилом Порошенка

"Михайло Саакашвілі – мій друг зі студентських років. Я пам’ятаю його як вольову та рішучу людину і маю підставу йому довіряти. Одеса займає величезну частку мого серця. На Одещині я народився, тому з великою увагою буду спостерігати за тим, як вона змінюватиметься".

Президент Петро Порошенко під час представлення Саакашвілі як голову Одеської області, 30 травня 2015 року

"Для тих, хто боїться наведення порядку, ці побоювання дуже обґрунтовані".

Президент Порошенко про розвиток Одеси за Саакашвілі, 5 червня 2015 року

"Відсутність законодавства не є виправданням відсутності реформ. Якщо будемо сидіти й чекати, доки хтось нам змінить законодавство, щоб ми почали реформи, ми програємо. І тому ми – одна команда, незалежно від того, у кого і який стиль".

Президент Порошенко, зупиняючи словесну перепалку між Саакашвілі і головою Дніпропетровської ОДА Валентином Резніченком, 8 липня 2015 року

"Жодної загрози суверенітету, територіальній цілісності або незалежності держави з боку Саакашвілі я не бачу і не побачу... Жодної секунди я про це (призначення Саакашвілі – УП) не пошкодував".

Президент Порошенко на прес-конференції 14 січня 2016 року

У конфліктах з Яценюком та олігархами

"Я розумію всю емоційність, я розумію, як йому важко. Важко всім. Ми тут усі єдині, і тому емоції, необґрунтовані звинувачення грають на руку тільки тим, хто проти реформ, хто проти реальних змін в Україні. Тим паче не годиться колишньому президенту прибігати до брехливих звинувачень. Але я – його перший союзник".

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у відповідь на звинувачення Саакашвілі в роботі на олігархів Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова, 4 вересня 2015 року

"Зіткнення Саакашвілі та Яценюка – конфлікт двох підходів до реформ: революційного і бюрократичного. Я вважаю, що Саакашвілі правий. Революція і реформи – це злам і відмова від старих правил. Пропоную замість персоналій акцентувати на справах. До прикладу, авгієві стайні митниці".

Лідер фракції БПП у парламенті Юрій Луценко про конфлікт Саакашвілі і Яценюка, 5 вересня 2015 року

"Коли собака без намордника когось кусає, потрібно карати і собаку, і, що важливо, її господаря. Собак у таких випадках присипляють. А в нашому випадку можна відправити післяплатою до Грузії, щоб вона відповіла за покусаних там людей".

Ігор Коломойський, коментуючи заяви Саакашвілі щодо впливу олігарха на галузь пасажирських авіаперевезень, 6 вересня 2015 року

"За рівнем риторики колишній президент Грузії опустився вже до рівня "продавчині з Привозу"… Наступним етапом буде звинувачення мене в тому, що я таємно здобуваю корисні копалини на Марсі, а бюджет від цього зазнає збитків...

Які юні Шехерезади розповідають на ніч екс-президенту страшні казки про мене? Інтерес з боку одеського губернатора стає вже занадто протиприродним. Можу запевнити пана Саакашвілі: взаємністю я йому відповісти не можу".

Микола Мартиненко, коментуючи обвинувачення в участі в корупційних схемах на ОПЗ, 21 листопада 2015 року

В опозиції

"Ми – демократична держава, і якщо він прийняв рішення почати політичну кампанію на опозиційному полі, я сподіваюся, завтра уряд підтримає його рішення про відставку з посади голови облдержадміністрації, якщо він вирішив зайнятися політичною активністю".

Президент Порошенко, реагуючи на відставку Саакашвілі, 8 листопада 2016 року



"Якщо мене коли-небудь позбавлять громадянства, то присутність у його компанії буде дуже почесною. Також, як за радянської влади, для тих, кого позбавляли громадянства, почесно було опинитися в компанії Солженіцина, Бродського, Аксьонова, Ростроповича і Вишневської".

Ігор Коломойський про позбавлення громадянства Саакашвілі, 27 липня 2017 року

В опалі

"Я сподіваюся, що цей пан (Саакашвілі – УП) буде так само з таким же завзяттям пробиватися в Грузію, як він намагався потрапити в Україну".

Президент Порошенко про "прорив кордону", 11 вересня 2017 року

"Це стосується співпраці низки політиків, у першу чергу Міхеіла Саакашвілі, з членами злочинного угруповання Януковича, у першу чергу Сергія Курченка, за гроші яких Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акції протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні".

Генпрокурор Юрій Луценко про причини спроби затримання Саакашвілі, 5 грудня 2017 року

"Зараз не йдеться про депортацію, зараз не йдеться про екстрадицію, зараз ідеться про допит, підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину".

Генпрокурор Луценко про можливість екстрадиції Саакашвілі, 5 грудня 2017 року

"Тваринний страх бути затриманим і небажання співпрацювати зі слідством свідчать про те, що Саакашвілі може відчувати обґрунтованість доказів проти себе. Він справді говорив із Сергієм Курченком, прекрасно усвідомлюючи, що бере фінансування від банди Януковича, яка пограбувала країну".

Політтехнолог Адміністрації президента Віктор Уколов, 5 грудня 2017 року

"Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги. Бо є конкретні злочини, які були скоєні, і ми маємо забезпечити прозорість слідства, абсолютну відкритість і неупередженість слідчих органів та прозорий, ефективний, неупереджений суд. Це те, що ми маємо гарантувати як незалежна держава".

Президент Порошенко, 8 грудня 2017 року

"Є інформація від ГУ СБУ в Києві та області, що у зв’язку з проведенням заходів з документування злочинної діяльності Курченка, спецслужби РФ вживають заходів щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Дангадзе з метою з'ясування деталей розмов між ним та Курченком.

Одним із варіантів дестабілізації ситуації може мати місце ініціювання спецслужбами РФ спроби ліквідації Саакашвілі та Дангадзе".

Прокурор Олександр Говорущак під час розгляду справи Саакашвілі, 11 грудня 2017 року

Євген Будерацький, УП