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Саакашвили могут ликвидировать спецслужбы РФ – прокурор

Понедельник, 11 декабря 2017, 14:56
Саакашвили могут ликвидировать спецслужбы РФ – прокурор

Прокурор заявляет, что есть риск, что лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом он сказал на заседании Печерского райсуда по избранию меры пресечения для Саакашвили.

"Есть информация от ГУ СБУ в Киеве и области, что, в связи с проведением мероприятий по документированию преступной деятельности Курченко, спецслужбы РФ принимают меры по выходу через своих доверенных лиц в Украине на Саакашвили и Дангадзе с целью выяснения деталей разговоров между ним и Курченко.

Одним из вариантов дестабилизации ситуации может иметь место инициирование спецслужбами РФ попытки ликвидации Саакашвили и Дангадзе", - сказал прокурор.

Он просил суд избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, в том числе, чтобы "обеспечить охрану жизни и здоровья подозреваемого".

"К нему будут применены меры круглосуточной охраны с целью предотвращения выполнения вышеуказанного замысла", - сказал прокурор.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.

Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.

По состоянию на 9:15 под судом начали собираться активисты.

Здание суда окружили около 300 правоохранителей и нацгвардийцев.

Как известно, 4 декабря задержали руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Ему объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки и задержали на 60 суток без права залога.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Саакашвилисуд
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