В АП отрицают неуплату Порошенком налогов от продажи UMH

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Среда, 13 декабря 2017, 03:18

В Администрации президента заявляют, что заявление украинского бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, о неуплате Петром Порошенком налогов после продажи медиахолдинга UMH не соответствует действительности.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Администрации президента на запрос Радио Свобода.

"Кошелек Януковича", который скрывается вместе с ним от украинского правосудия в Москве, является сомнительным источником информации", - завили в АП.

Как сообщалось, Курченко подает иск против генпрокурора за распространение якобы клеветы о связях с экс-президентом Грузии Саакашвили.

В частности, он заявил, что Порошенко не уплатил налоги от продажи Курченку в 2013 году медиа-холдинга UMH group за 400 млн долларов.

Как известно, 5 декабря Генеральная прокуратура обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, на котором Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

Ранее сообщалось, что Курченко подал в суд на президента Украины Петра Порошенко о защите деловой репутации, чести и достоинстве.

Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

Курченко сбежал в Россию сразу же после свержения Виктора Януковича.

В Украине и США против него расследуются ряд уголовных дел и применяются санкции.

Ранее "ЭП" писала, что Курченко начал заниматься торговлей угля с оккупированных территорий Луганской области.

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Темы: Порошенко Курченко
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