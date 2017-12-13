Дуда: Польша сделает все, чтобы в Украине не было войны

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Среда, 13 декабря 2017, 16:09

Польша, как член Совета безопасности ООН, будет поддерживать инициативу о введении миротворческой миссии на всей территории Донбасса.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, Украина важный сосед и поэтому может рассчитывать на польскую поддержку в Совбезе ООН.

"Как член совета безопасности ООН, Польша будет поддерживать такого важного для нас соседа, как Украина, часть территории которой сейчас охвачена оккупацией", - сказал Дуда.

Он добавил, что сторонник того, чтобы на Донбассе присутствовали "голубые каски по всем канонам миротворческой миссии" и не ограничивались только защитой представителей ОБСЕ.

"Польша будет одним из государств, которые будут поддерживать инициативу по ведению миротворческой миссии на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - сказал польский президент.

Дуда отметил, что очень важно, чтобы война на востоке Украины закончилась и люди могли вернуться в свои дома и к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что украинская и польская стороны договорились о создании министерской комиссии для решения исторических конфликтов между двумя странами.

Яна Миланова, УП
Темы: Украина Польша президент Дуда
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