Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда: Польша сделает все, чтобы в Украине не было войны

Среда, 13 декабря 2017, 15:09
Дуда: Польша сделает все, чтобы в Украине не было войны

Польша, как член Совета безопасности ООН, будет поддерживать инициативу о введении миротворческой миссии на всей территории Донбасса.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, Украина важный сосед и поэтому может рассчитывать на польскую поддержку в Совбезе ООН.

"Как член совета безопасности ООН, Польша будет поддерживать такого важного для нас соседа, как Украина, часть территории которой сейчас охвачена оккупацией", - сказал Дуда.

Он добавил, что сторонник того, чтобы на Донбассе присутствовали "голубые каски по всем канонам миротворческой миссии" и не ограничивались только защитой представителей ОБСЕ.

"Польша будет одним из государств, которые будут поддерживать инициативу по ведению миротворческой миссии на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - сказал польский президент.

Дуда отметил, что очень важно, чтобы война на востоке Украины закончилась и люди могли вернуться в свои дома и к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что украинская и польская стороны договорились о создании министерской комиссии для решения исторических конфликтов между двумя странами.

Яна Миланова, УП
Темы: УкраинаПольшапрезидентДуда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Украина
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: хочет увеличить дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
Все новости...
Реклама: