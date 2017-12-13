Под новый год украинцы получат безвиз с ОАЭ

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Среда, 13 декабря 2017, 17:04

Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами", - написал он.

Климкин добавил, что с 31 декабря граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам.

Как известно, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.

Темы: визы безвиз международные отношения
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