Под новый год украинцы получат безвиз с ОАЭ

Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами", - написал он.

Климкин добавил, что с 31 декабря граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам.

Как известно, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.