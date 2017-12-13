Під новий рік українці отримають безвіз з ОАЕ
Середа, 13 грудня 2017, 16:04
Безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами набуде чинності 31 грудня.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"У переддень Нового року стартує безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами", - написав він.
Клімкін додав, що з 31 грудня громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом.
Як відомо, 2 листопада Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.