Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під новий рік українці отримають безвіз з ОАЕ

Середа, 13 грудня 2017, 16:04

Безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами набуде чинності 31 грудня.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"У переддень Нового року стартує безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами", - написав він.

Клімкін додав, що з 31 грудня громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом. 

Як відомо, 2 листопада Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим. 

"Українська правда" у Threads

Теми: візибезвізміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
візи
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії - окрім тривалого перебування
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: