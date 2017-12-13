В ООН сообщили, когда рассмотрят проект резолюции по Крыму

Генеральная ассамблея ООН 19 декабря рассмотрит украинский проект резолюции о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыма.

Об этом в Twitter сообщила Украинская миссия в ООН.

🔴#ВАЖЛИВО: Голосування в Генеральній Асамблеї #ООН щодо українського проекту резолюції «Ситуація з правами людини в АР #Крим і м.Севастополь, Україна» відбудеться 19 грудня. #CrimeaIsBleeding pic.twitter.com/Tv46nGw1NK — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 13, 2017

"Важно: голосование в Генеральной ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Ситуация с правами человека в АР Крым и г. Севастополе, Украина" состоится 19 декабря", - говорится в сообщении.

Как известно, 14 ноября 71 государство поддержало украинский проект резолюцииГенеральной ассамблеи ООН, 77 воздержались от голосования, а 25 проголосовали против - в частности, против высказались Россия, Беларусь и Сербия.

Резолюция, в частности, призывает Россию полностью и немедленно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации ("Украина против Российской Федерации").

Министерство иностранных дел Украины отметило, что голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по крымского вопроса свидетельствует о поддержке Украины миром в вопросе де-оккупации Крыма.