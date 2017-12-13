В ООН сообщили, когда рассмотрят проект резолюции по Крыму

687 просмотров
Среда, 13 декабря 2017, 17:35

Генеральная ассамблея ООН 19 декабря рассмотрит украинский проект резолюции о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыма.

Об этом в Twitter сообщила Украинская миссия в ООН.

"Важно: голосование в Генеральной ассамблее ООН по украинскому проекту резолюции "Ситуация с правами человека в АР Крым и г. Севастополе, Украина" состоится 19 декабря", - говорится в сообщении.

Как известно, 14 ноября 71 государство поддержало украинский проект резолюцииГенеральной ассамблеи ООН, 77 воздержались от голосования, а 25 проголосовали против - в частности, против высказались Россия, Беларусь и Сербия.

Резолюция, в частности, призывает Россию полностью и немедленно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации ("Украина против Российской Федерации").

Министерство иностранных дел Украины отметило, что голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по крымского вопроса свидетельствует о поддержке Украины миром в вопросе де-оккупации Крыма.

Украинская правда
Темы: Украина Крым аннексия Росcия права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Беларуси остановили проверку исчезновения Гриба, ждут ответа РФ 13 декабря 2017, 16:33
Дуда: Польша сделает все, чтобы в Украине не было войны 13 декабря 2017, 16:09
Украина и Польша будут совместно искать "историческую правду" 13 декабря 2017, 15:20
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд продлил арест Зайцевой
Суд разрешил Каськиву выехать за границу
Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове
Председатель Rothschild в СНГ объяснил, почему не купили Roshen
Все новости

Мария Берлинская в борьбе за статус женщин, добровольцев и здравый смысл

Инфокарты

Бюджет-2018: кто выиграл, кто "лузер", а кому все равно

исследование

8 продуктов, которые помогут вам спать лучше