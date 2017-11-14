В МЗС пояснили, яка мета нового рішення ООН щодо Криму

Міністерство закордонних справ наголошує, що попереднє голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН з кримського питання свідчить про підтримку України світом в питанні де-окупації Криму.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС, переданому "Європейській правді".

У міністерстві закордонних справ пояснили, резолюція, схвалена у вівторок профільним комітетом Генасамблеї, "є логічним продовженням минулорічної резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму".

Внесення нового документу на розгляд ГА ООН зумовлене продовженням злочинної політики РФ у окупованому Криму, а також тим фактом, що Росія не виконала жодного положення попередньої резолюції, лише нарощуючи репресії на півострові, пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

"Цьогорічна резолюція має на меті змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини", – заявили в МЗС.

У документі, серед іншого, наголошується про зв’язок між нинішнім рішенням та процесом проти Росії в Міжнародному суді ООН.

"По-перше, це підтримка України в питанні деокупації Криму... По-друге, документ містить заклик до виконання проміжного рішення (Наказу) Міжнародного суду ООН у справі Україна проти РФ від 19 квітня 2017 року, яке досі не виконано Росією... По-третє, доступ до півострова міжнародним моніторинговим місіям залишається закритим. Це питання має прямий вплив на щоденне життя жителів Криму, а відтак потребує негайного вирішення", – йдеться в коментарі МЗС.

"Наступним кроком стане розгляд проекту резолюції на пленарному засіданні ГА ООН у другій половині грудня 2017 року і головне – примушення Російської Федерації до її повного виконання. Закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись навколо наших спільних цінностей та захистити жителів Криму від свавілля окупантів", – зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

Як відомо, 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.