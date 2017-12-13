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В ООН повідомили, коли розглянуть проект резолюції по Криму

Середа, 13 грудня 2017, 16:35

Генеральна асамблея ООН 19 грудня розгляне український проект резолюції про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це у Twitter повідомила  Українська місія в ООН.

"Важливо: голосування в Генеральній асамблеї ООН щодо українського проекту резолюції "Ситуація з правами людини в АР Крим та м. Севастополі, Україна" відбудеться 19 грудня", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 14 листопада 71 держава підтримала український проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, 77 утрималися від голосування, а 25 проголосували проти – зокрема, проти висловилися Росія, Білорусь та Сербія.

Резолюція, зокрема, закликає Росію повністю і негайно виконати постанову Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року про тимчасові заходи у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

Міністерство закордонних справ України наголосило, що голосування щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН з кримського питання свідчить про підтримку України світом в питанні де-окупації Криму.

Українська правда

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Теми: УкраїнаКриманексіяРосіяправа людини
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