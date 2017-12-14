Онищенко рассказал, как у него украли сейф: искали пленки

Народный депутат-беглец Александр Онищенко говорит, что у него пытались похитить скандальноизвестные аудиозаписи, сделанные на шпионские часы.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Онищенко заявляет, что никому не передавал записи:

"Никому. Сначала была идея отдать записи американцам, но потом я передумал. Я их даю только послушать. Не храню на съемных носителях. Недавно у меня была ситуация, когда ночью вломились в испанский дом, где я сейчас живу", – говорит нардеп.

"Я был на соревнованиях. Похитили сейф, потом полиция нашла его перерезанным пополам в лесу около дома. Кто-то думает, что я храню пленки в сейфе, наверное", – улыбнулся нардеп.

Фото , предоставленное Онищенко

На вопрос, почему Онищенко не обнародует пленки разговоров с президентом Петром Порошенко, если они существуют, нардеп-беглец ответил:

"Они вызовут большой резонанс в стране, в которой и без того не все гладко. Эти пленки могут вызвать большие изменения, которые пока для страны не нужны. Может случиться импичмент".

Подробннее о нардепе-беглеце, которого взяла "под крыло" испанская Фемида, и его доводах читайте в материале УП "Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?"