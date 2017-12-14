Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марчук рассказал о страхе коллаборационистов, который мешает деоккупации

Четверг, 14 декабря 2017, 16:11

Представители так называемой "власти" ОРДЛО боятся, что после деоккупации Донбасса украинская власть накажет их.

Об этом заявил в четверг представитель украинской стороны в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук на круглом столе по поддержке населения, пострадавшего на Донбассе.

Он рассказал, что разговаривал с представителем "власти" ОРДЛО, который является участником переговорного процесса в Минске. Марчук отметил, что этот человек является коллаборационистом, но не боевиком.

"Вы можете мне сказать, что меня ждет, когда вернется украинская власть? Меня лично, мою семью, моих детей?" - процитировал Марчук вопрос этого человека.

По мнению Марчука, "ничего хорошего" коллаборациониста не ждет. "А от него зависит очень многое", - отметил он.

"Сегодня ответа той части граждан, которые являются вынужденными коллаборационистами, не в боевой сфере, не в военной, ответы для них нет", - добавил Марчук.

По словам представителя украинской стороны на этих переговорах, минский процесс зашел в тупик.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОМинские соглашенияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
Все новости...
Реклама: