СБУ ищет разглашение гостайны в расследовании НАБУ по заводу Порошенко

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Пятница, 15 декабря 2017, 11:32

Служба безопасности Украины 13 декабря возбудила уголовное производство, чтобы выяснить, не было ли разглашения государственной тайны в полученном НАБУ доступе к документам завода "Кузница на Рыбацком".

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева от 5 декабря, текст которого содержится в Едином реестре судебных решений.

Из материалов постановления следует, что 13 ноября СБУ открыла дело в отношении решений Соломенского райсуда Киева о предоставлении разрешения Национальному антикоррупционному бюро временного доступа к документам ОАО "Завод "Кузница на Рыбацком" в рамках расследования растраты госсредств при реализации проекта "Стена".

В решениях суда усматривается нарушение ч.2 ст.328 Уголовного кодекса (разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

Производство открыто по заявлению председателя правления завода Валерия Шандры. Он утверждает, что в постановлениях следственных судей Соломенского суда содержится ссылка на предмет двух договоров, заключенных между заводом и военной частью 1498 в Киеве, приложения к которым содержат гриф "Секретно".

По данным СБУ, экспертная оценка показала, что сведения, приведенные в текстах указанных постановлений, подпадают под действие требований ст. 8 закона "О государственной тайне", статьи 1.4.7 Свода сведений, составляющих государственную тайну, и содержат информацию, составляющую государственную тайну с грифом "Секретно".

В свою очередь Шевченковский суд в своем определения от 5 декабря предоставил старшему следователю СБУ Николаю Побережняку временный доступ с возможностью изъятия к трем копиям постановлений Соломенского суда - двух за июль и одного за октябрь 2017 года.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро с марта 2016 года ведет расследование по факту хищения средств на строительстве "Стены" ("Европейского вала") на границе с Россией.

По версии следствия, Госпогранслужба с нарушениями закупила в 2015 году бронемашины "Тритон" у завода "Кузница на Рыбацком" (ранее "Ленинская кузница"), принадлежащем президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко.

18 октября Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к документам "Кузницы на Рыбацком" в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам.

Украинская правда
Темы: Порошенко НАБУ СБУ
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