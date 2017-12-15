СБУ шукає розголошення держтаємниці в діях НАБУ щодо заводу Порошенка

Служба безпеки України 13 грудня порушила кримінальне провадження, аби з'ясувати, чи не було розголошення державної таємниці в отриманому НАБУ доступі до документів заводу "Кузня на Рибальському".

Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва від 5 грудня, текст якої міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

З матеріалів ухвали випливає, що 13 листопада СБУ відкрила справу стосовно ухвал Солом’янського райсуду Києва про надання дозволу Національному антикорупційному бюро тимчасового доступу до документів ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" в рамках розслідування розтрати держкоштів під час реалізації проекту "Стіна".

В рішеннях суду вбачається порушення ч.2 ст.328 Кримінального кодексу (Розголошення державної таємниці, яке спричинило тяжкі наслідки).

Провадження відкрите за заявою голови правління заводу Валерія Шандри. Він стверджує, що в ухвалах слідчих суддів Солом’янського суду є посилання на предмет двох договорів, укладених між заводом та військовою частиною 1498 у Києві, додатки до яких містять гриф "Таємно".

За даними СБУ, експертна оцінка показала, що відомості, наведені у текстах вказаних ухвал, підпадають під дію вимог ст. 8 закону "Про державну таємницю", статті 1.4.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та містять інформацію, що становить державну таємницю з грифом "Таємно".

У свою чергу Шевченківський суд у своїй ухвали від 5 грудня надав старшому слідчому СБУ Миколі Побережняку тимчасовий доступ з можливістю вилучення до трьох копій ухвал Солом’янського суду – дві за липень і одна за жовтень 2017 року.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро з березня 2016 року веде розслідування за фактом розкрадання коштів на будівництві "Стіни" ("Європейського валу") на кордоні з Росією.

За версією слідства, Держприкордонслужба з порушеннями закупила у 2015 році бронемашини "Тритон" у заводу "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська кузня"), що належить президенту Петру Порошенку і народному депутату Ігорю Кононенку.

18 жовтня Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до документів "Кузні на Рибальському" в рамках справи про закупівлю бронемашин "Тритон" за завищеними цінами.