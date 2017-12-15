Стало известно, сколько стоит содержание резиденции "Залесье"

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Пятница, 15 декабря 2017, 14:19

На содержание государственной резиденции "Залесье", где в сентябре частности праздновал свой корпоратив БПП, в 2017 году выделили 25 миллионов 510 тысяч 400 гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинской правды".

В ГУД отмечают, что государственная организация "Резиденция "Залесье" создана "с целью сохранения территории природно-заповедного фонда, охраны, защиты, рационального использования и воспроизводства объектов растительного и животного мира и обеспечения на ее территории надлежащих условий приема и пребывания высших должностных лиц государства, глав иностранных государств и официальных делегаций иностранных государств, международных организаций".

Также разъясняется, что это бюджетное учреждение является неприбыльным и содержится за счет средств общего и специального (собственные поступления бюджетных учреждений) фондов государственного бюджета.

Согласно данным бухгалтерской отчетности по этой бюджетной программе кассовые расходы составили:

в 2015 году по общему фонду государственного бюджета - 9 миллионов 955 тысяч 800 гривен, по спецфонду госбюджета – 3 миллиона 888 тысяч 500 гривен.

в 2016 году по общему фонду – 9,5 млн грн, по специальному фонду – 4 миллиона 395 тысяч 600 гривен.

В свою очередь на 2017 год в смете утвержден 14 миллионов 810 тысяч 400 гривен по общему фонду государственного бюджета, и 10,7 млн – по спецфонду.

Также в Госуправлении делами отмечают, что численность персонала резиденции "Залесье" в 2017 составляла 266 штатных единиц.

Месячный фонд заработной платы – 902 тысяч гривен.

В то же время отмечается, что резиденция осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными ее положением. А поступления от этой деятельности в специальный фонд организации в 2016 году составили 4 миллиона 283 тысяч 600 гривен, за 9 месяцев 2017 - 5 миллионов 235 тысяч 800 гривен.

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Как известно, в неформальной встрече фракции БПП в резиденции "Залесье" 7 сентября 2017 года участвовали более 100 человек, а за аренду помещения "Солидарность" заплатила 9000 гривен.

Евгений Руденко, Валентина Романенко, УП
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