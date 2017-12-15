Стало відомо, скільки коштує утримання резиденції "Залісся"

На утримання державної резиденції "Залісся", де у вересні зокрема святкував свій корпоратив БПП, в 2017 році виділили 25 мільйонів 510 тисяч 400 гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Української правди".

У ДУС зазначають, що державну організацію "Резиденція "Залісся" створено "з метою збереження території природно-заповідного фонду, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення об’єктів рослинного й тваринного світу та забезпечення на її території належних умов прийому та перебування вищих посадових осіб держави, глав іноземних держав та офіційних делегацій іноземних держав, міжнародних організацій".

Також роз'яснюється, що ця бюджетна установа є неприбутковою та утримується за рахунок коштів загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів державного бюджету.

Згідно з даними бухгалтерської звітності за цією бюджетною програмою касові видатки становили:

у 2015 році за загальним фондом державного бюджету – 9 мільйонів 955 тисяч 800 гривень, за спецфондом держбюджету – 3 мільйони 888 тисяч 500 гривень.

у 2016 році за загальним фондом – 9,5 млн гривень, за спеціальним фондом – 4 мільйони 395 тисяч 600 гривень.

В свою чергу на 2017 рік в кошторисі затверджено 14 мільйонів 810 тисяч 400 гривень за загальним фондом державного бюджету, та 10,7 млн – за спецфондом.

Також у Держуправлінні справами зазначають, що чисельність персоналу резиденції "Залісся" в 2017 рік складала 266 штатних одиниць.

Місячний фонд заробітної плати – 902 тисячі гривень.

Водночас зазначається, що резиденція здійснює господарську діяльність відповідно до мети та завдань, визначених її положенням. А надходження від цієї діяльності до спеціального фонду організації у 2016 році становили 4 мільйони 283 тисяч 600 гривень, за 9 місяців 2017 року – 5 мільйонів 235 тисяч 800 гривень.

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Як відомо, в неформальній зустрічі фракції БПП у резиденції "Залісся" 7 вересня 2017 року брали участь більше 100 осіб, а за оренду приміщення "Солідарність" заплатила 9 тисяч гривень.