Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, скільки коштує утримання резиденції "Залісся"

П'ятниця, 15 грудня 2017, 13:19

На утримання державної резиденції "Залісся", де у вересні зокрема святкував свій корпоратив БПП, в 2017 році виділили 25 мільйонів 510 тисяч 400 гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Української правди".

У ДУС зазначають, що державну організацію "Резиденція "Залісся" створено "з метою збереження території природно-заповідного фонду, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення об’єктів рослинного й тваринного світу та забезпечення на її території належних умов прийому та перебування вищих посадових осіб держави, глав іноземних держав та офіційних делегацій іноземних держав, міжнародних організацій".

Також роз'яснюється, що ця бюджетна установа є неприбутковою та утримується за рахунок коштів загального та спеціального (власні надходження бюджетних установ) фондів державного бюджету.

Згідно з даними бухгалтерської звітності за цією бюджетною програмою касові видатки становили:

у 2015 році за загальним фондом державного бюджету – 9 мільйонів 955 тисяч 800 гривень, за спецфондом держбюджету – 3 мільйони 888 тисяч 500 гривень.

у 2016 році за загальним фондом –  9,5 млн гривень, за спеціальним фондом – 4 мільйони 395 тисяч 600 гривень.

В свою чергу на 2017 рік в кошторисі затверджено 14 мільйонів 810 тисяч 400 гривень за загальним фондом державного бюджету, та 10,7 млн – за спецфондом.

Також у Держуправлінні справами зазначають, що чисельність персоналу резиденції "Залісся" в 2017 рік складала 266 штатних одиниць.

Місячний фонд заробітної плати – 902 тисячі гривень.

Водночас зазначається, що резиденція здійснює господарську діяльність відповідно до мети та завдань, визначених її положенням. А надходження від цієї діяльності до спеціального  фонду організації у 2016 році становили 4 мільйони 283 тисяч 600 гривень, за 9 місяців 2017 року – 5 мільйонів 235 тисяч 800 гривень.

Читайте також: "Зустріч у лісі. Про що президент, міністри та депутати говорили в "Заліссі"

Як відомо, в неформальній зустрічі фракції БПП у резиденції "Залісся" 7 вересня 2017 року брали участь більше 100 осіб, а за оренду приміщення "Солідарність" заплатила 9 тисяч гривень.

Євген Руденко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: