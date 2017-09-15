На корпоративе БПП было более 100 человек – "Схемы"

В неформальной встрече фракции БПП в резиденции "Залесье" 7 сентября участвовали более 100 человек, а за аренду помещения "Солидарность" заплатила 9 тысяч гривен.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

На встречу на дорогих авто, в частности, прибыли депутаты Иван Мельничук, Оксана Билозир, Дмитрий Белоцерковец, Юрий Соловей, Александр Спиваковский, Игорь Кононенко, а также мэр Киева Виталий Кличко и генпрокурор Юрий Луценко.

Нардеп Белоцерковец Фото "Схеми"

Директор "Резиденции "Залесье" Василий Грицик рассказал, что заплатила за аренду резиденции партия Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Когда обратился к нам секретариат партии "Солидарность" с тем, чтобы провести здесь свое мероприятие, мы согласились: был подписан договор из расчета 75 гривен на одного человека. Партия оплатила. Получилось в районе 9 тысяч гривен", - сказал он.

Нардеп Мельничук Фото "Схеми"

Грицик добавил, что это была оплата только за аренду, без учета банкета.

"До этого мы отношения не имеем. Выясняйте дальше", - сказал директор "Залесье".

Он заверил, что оплатить аренду и организовать событие в резиденции может любой человек.

Нардеп Билозир Фото "Схеми"

По информации пресс-службы Администрации президента, "на встречу президента Украины с фракцией БПП на территории государственной организации "Резиденция "Залесье" бюджетные средства не тратились".

В АП порекомендовали обратиться за деталями в Государственное управление делами, которое, в свою очередь, перенаправило журналистов в "Залесье".

Между тем в секретариате президентской партии пообещали ответить на вопрос о финансировании неформальной вечеринки в государственной резиденции в течение 10 дней.

По словам депутатов, ночью в лесу они имели возможность решать важные вопросы, персонально подойдя к президенту или премьеру.

"Это было рабочее совещание в нерабочей обстановке. Это же была не ночь, а вечер. Я, например, как мажоритарщик имел возможность задать вопрос и президенту, и премьеру относительно своих округов. Это не было пафосно, фуршетный вариант. Я вам скажу, что свадьбы у нас в деревнях выглядят гораздо серьезнее", - заверил нардеп Дмитрий Лубинец.

Как ранее сообщалось в репортаже "Украинской правды", резиденцию "Залесье" для неформальной встречи фракции "Блок Петра Порошенко" выбрали, чтобы избежать чужих глаз и огласки в СМИ.

Кроме Петра Порошенко, выступали перед нардепами премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко.

Также в "Залесье" прибыли первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьеры Геннадий Зубко и Павел Розенко, министр финансов Александр Данилюк и некоторые руководители областных госадминистраций.

По словам очевидцев, на территории резиденции организовали легкий фуршет с бутербродами и сладостями, а также с вином, шампанским и водкой.