Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин в ООН: Не верьте обязательствам РФ, они не стоят и бумажки

Суббота, 16 декабря 2017, 00:12

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ООН заявил, что обязательствам, которые взяла на себя Россия в международных договорах, не стоит доверять.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, посвященной ядерной угрозе со стороны КНДР, передает Укринформ.

"На протяжении последних десятилетий мы стали свидетелями появления ряда нестабильных горячих точек в разных частях мира. Мы также видели, как государство, обладающее ядерным оружием (РФ – ред.), успешно применяет технологию создания длительной дестабилизации и агрессии против своих соседей – суверенных государств. К сожалению, моя страна также пострадала", – подчеркнул Климкин.

Обсуждая вопрос ядерного разоружения КНДР, он напомнил, что недавно исполнилось 23 года со времен подписания Будапештского меморандума.

"В обмен на добровольное лишение Украиной своего ядерного арсенала, три ядерных государства взяли на себя обязательства уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины. Однако обязательства, изложенные в этом документе, были коварно нарушены Россией, одной из его подписантов и страной, которой досталось украинское ядерное оружие", – отметил глава украинского МИД.

В результате, по его словам, Украина "получила награду" в виде нарушения ее границ с явным и показательным пренебрежением нормами и принципами международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и ряда соглашений, включая сам Будапештский меморандум.

"Какой месседж вследствие этих действий получат другие неядерные государства? Для нас он очень четкий: российские обязательства ничего не стоят. Они стоят меньше, чем стоимость чернил, которыми был подписан этот документ",  заявил украинский министр.

"Когда мы говорим о важности сохранения и укрепления режима ядерного нераспространения, мы должны также иметь в виду, что оккупация территории Украины ядерной страной привела к фактическому расширению географии развертывания ядерного оружия", – сказал Климкин.

Темы: КлимкинООНУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Климкин
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: