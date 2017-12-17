РНС: Полиция пыталась помешать установлению сцены для "Марша за импичмент"

Полиция пыталась помешать установлению сцены на Майдане Независимости в Киеве, где запланирована акция "Руха новых сил" "Марш за импичмент".

Об этом написал один из лидеров "РНС", нардеп Юрий Деревянко в facebook.

"Препятствовать установлению сцены на Майдане Независимости приехала полиция, вместе с руководителем Нацполиции Шевченковского района - Приступа Герман Леонидович", - написал он.

Деревянко отметил, что организаторы получили официальное подтверждение от КГГА о разрешении на проведение мирного митинга.

При этом Деревянко заявил, полиция угрожала активистам применением силы.

Акции с участием Саакашвили в Киеве начались 17 октября. Каждую неделю под Верховной Радой проходит вече, а каждое воскресенье - "Марш за импичмент", поскольку участники акции требовали от властей принять закон об импичменте и антикоррупционный суд до 3 декабря, но законы приняты не были.