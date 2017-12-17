Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РНС: Полиция пыталась помешать установлению сцены для "Марша за импичмент"

Воскресенье, 17 декабря 2017, 03:53
РНС: Полиция пыталась помешать установлению сцены для Марша за импичмент

Полиция пыталась помешать установлению сцены на Майдане Независимости в Киеве, где запланирована акция "Руха новых сил" "Марш за импичмент".

Об этом написал один из лидеров "РНС", нардеп Юрий Деревянко в facebook.

"Препятствовать установлению сцены на Майдане Независимости приехала полиция, вместе с руководителем Нацполиции Шевченковского района - Приступа Герман Леонидович", - написал он.

Деревянко отметил, что организаторы получили официальное подтверждение от КГГА о разрешении на проведение мирного митинга.

При этом Деревянко заявил, полиция угрожала активистам применением силы.

Спор возник из-за необходимости частично перекрыть движение транспорта по улице Крещатик.

При этом Деревянко сообщил, что на прошлой неделе сцена устанавливалась на этом же месте.

Активисты заявили, что заметили у начальника райотдела полиции Приступы признаки алкогольного опьянения.

Впоследствии, в разговор депутата с полицейским вмешался Саакашвили. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой, Саакашвили обвинил Приступу, в том, что он пьян во время исполнения обязанностей. Тот, в свою очередь, заявил, что Саакашвили находится в состоянии наркотического опьянения.

 

Акции с участием Саакашвили в Киеве начались 17 октября. Каждую неделю под Верховной Радой проходит вече, а каждое воскресенье - "Марш за импичмент", поскольку участники акции требовали от властей принять закон об импичменте и антикоррупционный суд до 3 декабря, но законы приняты не были.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилиполициямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: