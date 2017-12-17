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РНС: Поліція намагалась перешкодити встановленню сцени для "Маршу за імпічмент"

Неділя, 17 грудня 2017, 03:53
РНС: Поліція намагалась перешкодити встановленню сцени для Маршу за імпічмент

Поліція намагалась перешкодити встановленню сцени на Майдані Незалежності в Києві, де заплановано акцію "Руху нових сил" "Марш за імпічмент".

Про це написав один з лідерів "РНС", нардеп Юрій Дерев'янко у facebook.

"Перешкоджати встановленню сцени на Майдані Незалежності приїхала поліція, разом з керівником Нацполіції Шевченківського району – Приступа Герман Леонідович", - написав він.

Дерев’янко зазначив, що організатори отримали офіційне підтвердження від КМДА про дозвіл на проведення мирного мітингу.

При цьому Дерев’янко заявив, що поліція погрожувала активістам застосуванням сили.

Суперечка виникла, через необхідність частково перекрити рух транспорту вулицею Хрещатик.

При цьому Дерев’янко повідомив, що минулого тижня сцена встановлювалась на цьому ж місці.

Активісти заявили, що помітили у начальника райвідділу поліції Приступи ознаки алкогольного сп’яніння.

Згодом, у розмову депутата з поліцейським втрутився Міхеіл Саакашвілі. Між ними сталася словесна перепалка, в ході якої, Саакашвілі звинуватив Приступу, у тому, що він п’яний під час виконання обов’язків. Той, у свою чергу, заявив, що Саакашвілі перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

 

Акції за участю Саакашвілі у Києві почалися 17 жовтня. Кожного тижня під Верховною Радою проходить віче, а кожної неділі - "Марш за імпічмент", оскільки учасники акції вимагали від влади ухвалити  закон про імпічмент та антикорупційний суд до 3 грудня, але закони прийнято не було. 

Теми: Саакашвіліполіціямітинги
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