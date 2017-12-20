Гройсман поручил расследовать действия Омеляна в сфере дерегуляции

Премьер Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование причин задержки в Министерстве инфраструктуры приказа о дерегуляции в формировании тарифов на железнодорожные вагоны.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров в среду.

"Я даю поручение провести официальное служебное расследование относительно этого приказа министерства (инфраструктуры - ред.), потому что это огромный тормоз на развитии украинской железной дороги", - сказал он.

Глава правительства дал на расследование 10 дней.

Он выразил возмущение тем фактом, что в течение полутора лет министр инфраструктуры Владимир Омелян не мог подписать этот приказ.

Глава министерства объяснил задержку тем, что документ проходил согласование многих министерств и ведомств, в частности, Минэкономразвития, Минюста, Госрегуляторной службы, однако их главы и вице-премьер Владимир Кистион заявили, что не препятствовали прохождению документа.

По словам Омеляна, в настоящее время приказ уже направлен на регистрацию в Минюст. Министр юстиции Павел Петренко подтвердил, что получил документ неделю назад и обещал в отведенный 15-дневный срок зарегистрировать его.

Народный депутат, исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию Украины Анатолий Гиршфельд пояснил, что принятие приказа о дерегуляции вагонной составляющей позволит "Укрзализныце" устанавливать рыночные тарифы, убрать коррупционную составляющую, создать стимулы строить грузовые вагоны частным перевозчикам.

По словам Гройсмана, тариф за пользование вагонами "Укрзализныци" составляет около 90 грн, тогда как частными – около 800 грн.

Как известно, Кабмин с 1 февраля установил рыночные условия начисления провозной платы для государственных полувагонов и рыночную вагонную составляющую. Однако тарифный совет при Мининфраструктуры лишь 2 ноября рекомендовал согласовать проект приказа о внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом и связанные с ними услуги, которым вводится дерегуляция вагонной составляющей.

Планируется, что поступления "Укрзализныци" вырастут как минимум на 1 млрд грн в год.

"Интерфакс-Украина", Украинская правда