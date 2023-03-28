Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

Елена РощинаВторник, 28 марта 2023, 15:43
Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Владимир Омелян, фото Александра Волчанского из Facebook

Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов на 20% в 2017 году, из-за чего ему инкриминировали убытки государству в 30,4 млн грн.

Источник: Владимир Омелян в Facebook 

Прямая речь Омеляна: "Сегодня Верховный Суд поставил окончательную точку в спекуляциях НАБУ! (...)

Реклама:

Решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом.

Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя".

Детали: Омелян напомнил свою версию преследования: что в 2020 году ему предлагали хорошую должность и содействие Андрея Ермака с "решением вопроса" по уголовному производству НАБУ, если он не будет критиковать президента Зеленского и Ермака. Он тогда отказался, потому что "не сможет молчать, когда страну уничтожают коррупционеры и идиоты".

ВИДЕО ДНЯ

По словам Омеляна, через неделю после его отказа к нему пришли с обыском сотрудники ГБР, а детектив НАБУ вызвал экс-министра на допрос в качестве свидетеля, чтобы вручить подозрение в уголовном производстве о нанесении ущерба государству на 30 млн грн из-за снижения портовых тарифов и сборов. 

Прямая речь Омеляна: "Очень надеюсь, что дела не продают, но политическое влияние на руководство НАБУ и САП – очевидно. И неспособность противодействовать этому влиянию, вмешательство в независимость САП и НАБУ приведет к их дискредитации и ликвидации".

Детали: Бывший министр заявил, что решение Верховного суда по его делу "начинает очень важную судебную практику: за реформы судить нельзя!".

Омелян обратился к бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и бывшему главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, против которых также открыты уголовные дела: "Вы только представьте, что вскоре вместо вас будут судить Тимошенко, Татарова и Ермака".

Предыстория:

УП, дополнено
Темы: ОмелянНАБУВерховный судМининфраструктуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Омелян
Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Как НАБУ пытается стать государственным "коллектором"
Омелян заявил, что ему предлагали "неплохую" должность, если не будет критиковать Зеленского
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: