Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов на 20% в 2017 году, из-за чего ему инкриминировали убытки государству в 30,4 млн грн.
Источник: Владимир Омелян в Facebook
Прямая речь Омеляна: "Сегодня Верховный Суд поставил окончательную точку в спекуляциях НАБУ! (...)
Решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом.
Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя".
Детали: Омелян напомнил свою версию преследования: что в 2020 году ему предлагали хорошую должность и содействие Андрея Ермака с "решением вопроса" по уголовному производству НАБУ, если он не будет критиковать президента Зеленского и Ермака. Он тогда отказался, потому что "не сможет молчать, когда страну уничтожают коррупционеры и идиоты".
По словам Омеляна, через неделю после его отказа к нему пришли с обыском сотрудники ГБР, а детектив НАБУ вызвал экс-министра на допрос в качестве свидетеля, чтобы вручить подозрение в уголовном производстве о нанесении ущерба государству на 30 млн грн из-за снижения портовых тарифов и сборов.
Прямая речь Омеляна: "Очень надеюсь, что дела не продают, но политическое влияние на руководство НАБУ и САП – очевидно. И неспособность противодействовать этому влиянию, вмешательство в независимость САП и НАБУ приведет к их дискредитации и ликвидации".
Детали: Бывший министр заявил, что решение Верховного суда по его делу "начинает очень важную судебную практику: за реформы судить нельзя!".
Омелян обратился к бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и бывшему главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, против которых также открыты уголовные дела: "Вы только представьте, что вскоре вместо вас будут судить Тимошенко, Татарова и Ермака".
Предыстория:
- 12 июня 2020 года в дом бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Киевской области пришли с обыском работники Государственного бюро расследований. Омелян назвал это "приветом" от Владимира Зеленского.
- 19 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении Омеляну: якобы тот в декабре 2017 года незаконно выдал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%, из-за чего госбюджет недополучил 30,5 млн грн. 30 июня Омелян обвинил детектива НАБУ в искажении его слов во время допроса.
- Уже 6 ноября 2020 года НАБУ направило это дело против Омеляна в суд.
- 18 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд оправдал Омеляна по делу о совершении незаконных действий, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн.
- Было еще одно дело до каденции Зеленского: 13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, но 3 апреля 2019 года Соломенский райсуд Киева закрыл это дело в части о незаконном обогащении, а 18 августа 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл и дело о недостоверном декларировании.