Верховный суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу об уменьшении портовых сборов на 20% в 2017 году, из-за чего ему инкриминировали убытки государству в 30,4 млн грн.

Источник: Владимир Омелян в Facebook

Прямая речь Омеляна: "Сегодня Верховный Суд поставил окончательную точку в спекуляциях НАБУ! (...)

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Решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом.

Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя".

Детали: Омелян напомнил свою версию преследования: что в 2020 году ему предлагали хорошую должность и содействие Андрея Ермака с "решением вопроса" по уголовному производству НАБУ, если он не будет критиковать президента Зеленского и Ермака. Он тогда отказался, потому что "не сможет молчать, когда страну уничтожают коррупционеры и идиоты".

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По словам Омеляна, через неделю после его отказа к нему пришли с обыском сотрудники ГБР, а детектив НАБУ вызвал экс-министра на допрос в качестве свидетеля, чтобы вручить подозрение в уголовном производстве о нанесении ущерба государству на 30 млн грн из-за снижения портовых тарифов и сборов.

Прямая речь Омеляна: "Очень надеюсь, что дела не продают, но политическое влияние на руководство НАБУ и САП – очевидно. И неспособность противодействовать этому влиянию, вмешательство в независимость САП и НАБУ приведет к их дискредитации и ликвидации".

Детали: Бывший министр заявил, что решение Верховного суда по его делу "начинает очень важную судебную практику: за реформы судить нельзя!".

Омелян обратился к бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и бывшему главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, против которых также открыты уголовные дела: "Вы только представьте, что вскоре вместо вас будут судить Тимошенко, Татарова и Ермака".

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